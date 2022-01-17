Gülse Birsel'in botokslu çağrısına Gupse Özay'dan cevap gecikmedi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabında bir filtre kullanarak botokslu bir karakteri canlandırdı ve oyuncu arkadaşı Gupse Özay'ı kahve içmeye davet etti. Gupse Özay da bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve Gülse Birsel'e bir video ile yanıt verdi. Takipçileri de bu eğlenceli anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.