Mahmut Tuncer'den botoks göndermesi: "Hanım Halil Ergün'e benzedi"

Ivana Sert, Ece Uslu, Mahmut Tuncer, Müfit Can Saçıntı, Armağan Oğuz, Gülçin Kültür Şahin ve Murat Kılıç bu hafta Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oldu.
Mahmut Tuncer ise programa damga vuran isim oldu. Ünlü türkücü Tuncer, eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını açıkladı. Tuncer, eşinin yüzünde büyük bir değişim olduğunu söyledi.
"BOTOKS YAPTIRINCA HALİL ERGÜN'E BENZEDİ"
Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri kahkahalara boğdu.