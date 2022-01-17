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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:39 Son Güncelleme: 17.1.2022 11:39

Mahmut Tuncer'den botoks göndermesi: "Hanım Halil Ergün'e benzedi"

Mahmut Tuncer’den botoks göndermesi: Hanım Halil Ergün’e benzedi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, "Uykusuzlar Kulübü" adlı programın konuğu oldu. Eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını açıklayan Tuncer, eşindeki büyük değişimden bahsetti. Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü türkücünün bu sözleri hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

Ivana Sert, Ece Uslu, Mahmut Tuncer, Müfit Can Saçıntı, Armağan Oğuz, Gülçin Kültür Şahin ve Murat Kılıç bu hafta Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oldu.

Mahmut Tuncer ise programa damga vuran isim oldu. Ünlü türkücü Tuncer, eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını açıkladı. Tuncer, eşinin yüzünde büyük bir değişim olduğunu söyledi.

"BOTOKS YAPTIRINCA HALİL ERGÜN'E BENZEDİ"

Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

GİZEM TUNCER DE AYNI YORUMU YAPMIŞTI

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz haftalarda de burun estetiği yaptırdığını açıklamıştı. Tuncer, "Botoksta yaptırdım. Annem de yaptırdı. Ama annem botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" demişti.

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Mahmut Tuncer'den botoks göndermesi: "Hanım Halil Ergün'e benzedi"
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