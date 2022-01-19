Giriş Tarihi: 19.1.2022 08:37Son Güncelleme: 19.1.2022 09:42
Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!
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Güzel oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı yakışıklı oyuncu Onur Tuna'da buldu. Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncunun, geçtiğimiz günlerde cep telefonunun kılıfına Onur Tuna ile fotoğrafını koyduğu görülmüştü. Hande Doğandemir "Kılıfınızdan fotoğrafı çıkardınız mı?" sorusuna "Hayır, duruyor" yanıtını vererek aşkını onaylamıştı. Hande Doğandemir ile Onur Tuna Zekeriyaköy’deki bir restoranda böyle görüntülendi.
Çift Onur Tuna'nın bir Instagram postu altında karşılıklı kalp göndermeleriyle de bu ilişkiyi ilan etmişti.
Instagram bloğu Gossip Pasta çiftin Zekeriyaköy'deki bir restoranda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Böylece ilk kez birlikte görüntülenmiş oldular.
Hande Doğandemir önceki gün muhabirlerin "Onur Tuna ile aşkınız hayırlı olsun, sosyal medyada da Onur Bey'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydunuz o da yanıt olarak kalp emojisi attı" yorumuna "Çok teşekkür ederim" demek ile yetindi.
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Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!