Bomba iddia… Demet Özdemir ve Hande Erçel’in arası açıldı!

2021 senesinin yaz ayına Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir ve Hande Erçel cephesinde kıskançlık krizi patladı.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrılan Demet Özdemir, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmazken, ayrılığı Özdemir'in istediği iddialar arasında.
Takvim'de yer alan habere göre, özel hayatında ve işinde beklediğini bulamayan Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.
İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı.
Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı ve Hande Erçel ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.