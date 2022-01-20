Survivor Nisa Bölükbaşı ve Mert Öcal’dan o yoruma suç duyurusu!

DOMİNİK ÖNCESİ SUÇ DUYURSU



Kendileri hakkında, 'Yarın öbür gün Mert ile Nisa ifşası çıkarsa şaşırır mıyız? O kadar yanar dönerler ki şahsen ben şaşırmam' paylaşımına ve hakaret içerikli birçok paylaşıma kayıtsız kalmadı. Savcılığa başvuran Bölükbaşı ve Öcal üç ayrı isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Düzenli olarak hakaret, küfür içerikli paylaşımların itibarlarını zedelemek için kasti yapıldığını iddia eden ikili şüphelilerin cezalandırılmalarını talep etti.