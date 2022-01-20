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Giriş Tarihi: 20.1.2022 15:39 Son Güncelleme: 20.1.2022 16:20

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Mert Öcal'dan o yoruma suç duyurusu!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Mert Öcal’dan o yoruma suç duyurusu!

Survivor 2020 kadrosunda yer alan yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Mert Öcal bu sene düzenlenmeye başlayan ‘Survivor All Star’ yarışmasında yarışmaya başladı. İkili, haklarında Dominik’e gitmeden sosyal medyadan ‘Yarın öbür gün Mert ile Nisa ifşa çıkarsa şaşırır mıyız?’ şeklinde yorumlarda bulunan kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Survivor 2020 yarışmasında yer alan oyuncu Mert Öcal aynı sene kadroda yer alan Nisa Bölükbaşı ile tekrardan 'Survivor All Star' yarışması için ter dökmeye başladı. İkili, Dominik'e gitmelerine günler kala kendileri hakkında sosyal medyadan kendilerine gelen kötü yorum ve hakaretler için harekete geçti.

DOMİNİK ÖNCESİ SUÇ DUYURSU

Kendileri hakkında, 'Yarın öbür gün Mert ile Nisa ifşası çıkarsa şaşırır mıyız? O kadar yanar dönerler ki şahsen ben şaşırmam' paylaşımına ve hakaret içerikli birçok paylaşıma kayıtsız kalmadı. Savcılığa başvuran Bölükbaşı ve Öcal üç ayrı isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Düzenli olarak hakaret, küfür içerikli paylaşımların itibarlarını zedelemek için kasti yapıldığını iddia eden ikili şüphelilerin cezalandırılmalarını talep etti.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Mert Öcal'dan o yoruma suç duyurusu!
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