Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? O sorulara bakın nasıl yanıt verdi!

Serenay Sarıkaya önceki gün Levent'teydi. Oyuncu, işletmeci Umut Evirgen ile çıktıkları Paris tatilinde görüntülenmişti. Seyahat sırasında araları açılan ikilinin dönüşte ayrıldıkları iddia edilmişti.
Sarıkaya, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına, aracın camını kapatarak cevap vermedi.
"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanlamıştı.
29 yaşındaki oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.
Rumelihisarı'nda arkadaşlarıyla hasret gideren oyuncu, Umut Evirgen'in aracında görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti.
AŞKLARI KISA SÜRDÜ
Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinin yollarını ayırdığı öğrenildi. Çift, âşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdı.
Oyuncu Seranay Sarıkaya'nın bir süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen'den ayrıldığı ortaya çıktı.
Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü.
3 aydır birlikte ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen'den gelmişti.
İşletmeci, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" demişti. Çift, Evirgen'in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.
EYFEL MANZARALI OTELDE KALDILAR
Yaklaşık altı aydır birlikte olan Sarıkaya ile Evirgen, 2022 yılını da Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.
Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.
Umut Evirgen'in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya'nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.