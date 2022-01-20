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Giriş Tarihi: 20.1.2022 06:55 Son Güncelleme: 20.1.2022 06:59

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? O sorulara bakın nasıl yanıt verdi!

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? O sorulara bakın nasıl yanıt verdi!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Sarıkaya'nın adı son olarak Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan iş insanı Umut Evirgen ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafından sonra ikiliden ilk kare gelmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İddiaya göre Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı. Sarıkaya, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına bakın ne yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya önceki gün Levent'teydi. Oyuncu, işletmeci Umut Evirgen ile çıktıkları Paris tatilinde görüntülenmişti. Seyahat sırasında araları açılan ikilinin dönüşte ayrıldıkları iddia edilmişti.

Sarıkaya, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına, aracın camını kapatarak cevap vermedi.

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanlamıştı.

29 yaşındaki oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

İLİŞKİLERİ BELGELENMİŞTİ

Ardından rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, bir günlük arayı fırsat bilip, İstanbul'a gelmişti.

Rumelihisarı'nda arkadaşlarıyla hasret gideren oyuncu, Umut Evirgen'in aracında görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti.

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinin yollarını ayırdığı öğrenildi. Çift, âşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdı.

Oyuncu Seranay Sarıkaya'nın bir süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü.

3 aydır birlikte ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen'den gelmişti.

İşletmeci, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" demişti. Çift, Evirgen'in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

EYFEL MANZARALI OTELDE KALDILAR

Yaklaşık altı aydır birlikte olan Sarıkaya ile Evirgen, 2022 yılını da Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.

Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konaklayan ikili, birkaç gün sonra İstanbul'a dönmüştü.

Fakat ünlü çiftin, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Umut Evirgen'in ailesiyle tanışan Seranay Sarıkaya'nın nikâh masasına oturacağı konuşulurken ayrılmaları çiftin, arkadaş çevresini de şaşırttı.

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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? O sorulara bakın nasıl yanıt verdi!
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