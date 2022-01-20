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Giriş Tarihi: 20.1.2022 07:53 Son Güncelleme: 20.1.2022 07:59

Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…

Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş’ın 11 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti. Boşanmalarının ardından Emir Sarıgül, spiker Buket Aydın'la, ardından da Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı. Eski eşler pişti olunca bakın ne oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

11 yıllık evliliklerini Ekim 2019'da tek celsede bitirdiklerini tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş cephesinden ilginç bir haberim var!

Biliyorsunuz; boşanmalarının ardından Emir Sarıgül, spiker Buket Aydın'la, ardından da Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı...

Önceki gün karşılaştığım bir arkadaşım, ex çiftin yaşadığı 'bahtsız pişti'den bahsetti! Sibel Can ile Emir Sarıgül, geçen hafta ünlü isimlerin müdavimi olduğu Sarıyer'deki bir balıkçıya gitmiş.

Şans bu ya; Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya da orada yemekteymiş. Hemen "kesin ortalık karışmıştır" demeyin, hiçbir tatsızlık olmamış.

Çünkü Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, onlar gelince kalkıp gitmiş.

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Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
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