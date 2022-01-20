Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…

11 yıllık evliliklerini Ekim 2019'da tek celsede bitirdiklerini tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş cephesinden ilginç bir haberim var!
Biliyorsunuz; boşanmalarının ardından Emir Sarıgül, spiker Buket Aydın'la, ardından da Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı...
Şans bu ya; Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya da orada yemekteymiş. Hemen "kesin ortalık karışmıştır" demeyin, hiçbir tatsızlık olmamış.
Çünkü Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, onlar gelince kalkıp gitmiş.