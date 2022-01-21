Hande Erçel’den Demet Özdemir açıklaması geldi! Kim kimi kıskandı?

Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakın arkadaşı Burcu Özberk ile Beyoğlu'nda görüntülenen Hande Erçel'den ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncuya, ablasının doğum günü kutlamasında olmayan Kerem Bürsin ile ayrıldıkları iddiası da soruldu.
Aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Demet Özdemir ile aralarının açıldığı konuşulan Hande Erçel, öneki gün meslektaşı ve yakın arkadaşı Burcu Özberk'le Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı.
Disney Plus'ta yayınlanması beklenen yeni projesiyle ilgili konuşan Erçel, "Henüz konuşma aşamasında her şey, net bir şey olursa söyleriz. Ben de bilmiyorum, kısmet" ifadelerini kullandı.
"ÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"
Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile olan ilişkisini bitirme kararı alan Demet Özdemir'in, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi alması nedeniyle meslektaşını Instagram'dan takip etmeyi bıraktığı iddia edilmişti.
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Özdemir hakkındaki 'kıskançlık krizi' iddiası dikkat çekmişti. Erçel, "Öyle bir şey olabilir mi?" açıklaması ile söz konusu haberleri yalanladı.
KEREM BÜRSİN SESSİZLİĞİ
28 yaşındaki güzel, ablası Gamze Erçel'in doğum günü kutlamasında olmayan sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldığı iddialarını ise cevapsız bıraktı.
Demet Özdemir hakkındaki yeni iddia ise Hande Erçel'in sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin ile bir projede başrolü paylaşacağı yönünde. Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacağı Birsen Altuntaş tarafından iddia edildi. Sosyal medya bu iddialı ile yıkıldı. Bazı kullanıcılar aradaki sorunu "Hande'nin Demet'i sevgilisinden kıskanması' olduğu yönünde yorumladı.