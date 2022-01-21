Hande Erçel’den Demet Özdemir açıklaması geldi! Kim kimi kıskandı?

Demet Özdemir hakkındaki yeni iddia ise Hande Erçel'in sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin ile bir projede başrolü paylaşacağı yönünde. Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacağı Birsen Altuntaş tarafından iddia edildi. Sosyal medya bu iddialı ile yıkıldı. Bazı kullanıcılar aradaki sorunu "Hande'nin Demet'i sevgilisinden kıskanması' olduğu yönünde yorumladı.