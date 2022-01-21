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Giriş Tarihi: 21.1.2022 08:22 Son Güncelleme: 21.1.2022 08:46

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kabus gecesi! Serenay Sarıkaya evine girerken saldırıya uğradı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın kabus gecesi! Serenay Sarıkaya evine girerken saldırıya uğradı!

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya dün gece korku dolu anlar yaşadı. Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya’yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.

Sarıkaya'nın aracına tekme atan kimliği belirsiz kişi küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

TAKINTILI HAYRANI SALDIRDI

Gazetemagazin'in haberine göre, Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya'yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

Bu olayları duyan Umut Evirgen de soluğu sevgilisinin yanında aldı ve Sarıkaya'nın evine dört kişilik bir koruma ekibi bıraktı.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kabus gecesi! Serenay Sarıkaya evine girerken saldırıya uğradı!
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