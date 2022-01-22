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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Kapısına 4 koruma dikti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Kapısına 4 koruma dikti
Serenay Sarıkaya'nın aracı, önceki gün öğle saatlerinde Etiler'deki kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmişti. Karakola giderek şikayette bulunan oyuncuyu rahatsız eden kişinin, takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Evine dönen Sarıkaya'yı korumak için sevgilisi Umut Evirgen seferber oldu. Evirgen, sevgilisinin kapısına dört kişilik bir koruma ekibi dikti.
Olay nedeniyle bir açıklama yapan Sarıkaya, "O şahıs uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu. Şikayetçi oldum, umarım bu mesele hallolur" dedi.
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Kapısına 4 koruma dikti
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