Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu anlattı: Günümüz dünyasına dönmek bana iyi geldi!

Atv dizisi 'Kardeşlerim'e sonradan dahil olan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu... Dizide 'Resul' karakterine hayat veren Kaptanoğlu, çok yönlü kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Lisanslı basketbolcu, ödüllü yüzücü olmasının yanı sıra serbest dalış yapan, dövüş dersleri alan, profesyonel dağcılık yapan, motosikletiyle gezen ve büyük bir deniz tutkusu olan Kaptanoğlu, bilinmeyen dünyasını anlattı.

'Kardeşlerim'e nasıl dahil oldunuz?

Açıkçası süreç hızlı oldu, sadece ana hatlarını öğrendiğim bir projeye dahil oldum. 'Resul' karakterini birlikte yeni tanıyoruz.

Bir projeye sonradan dahil olmanın zorluklarını yaşadınız mı? Ekip, sizi nasıl karşıladı?

Herhangi bir zorluk yaşamadım, bahsettiğim gibi hızlı bir giriş oldu, ekibim çok sıcak karşıladı beni. Zaman içinde çalıştığım birçok set çalışanı arkadaşımla tekrar bir araya geldik. Yönetmenlerimizden Neşe Kelsoy ile 'Karagül' dizisinde yönetmen yardımcısı olarak 4 sezon birlikte çalıştık. Şimdi dizimizin yönetmenlerinden, onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımla ilişkilerimiz de çok keyifli.