Oyuncu Melike Güner’in acı kaybı! Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Geçen haftalarda final yapan "Yalancılar ve Mumları" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Melike Güner, annesini kaybetti. Güner, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.
Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ise Melike Güner'e başsağlığı diledi.
MELİKE GÜNER KİMDİR?
Melike Güner 2 Haziran 1979, İstanbul doğumludur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner'in ilk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli'dir. Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında "Medet" isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.
Melike Güner'in Oynadığı Diziler
Yalancılar ve Mumları / Şerife /2021
Böyle Bitmesin / Gülizar / 2014
Merhaba Hayat / Zenan / 2012-2013
İffet / Betül / 2011-2012
Kılıç Günü / Şeyma / 2010
Doktorlar / Zenan / 2006-2008
Kızlar Yurdu / Zeynep / 2006
Tombala / Meryem / 2005
Ödünç Hayat / Mine / 2005
Dadı / Vildan / 2002
Ekmek Teknesi / Sonay / 2002
Vay Anam Vay / Melike / 2001
Hayat Bağları / Gül / 1999
Mahallenin Muhtarları / Çağla / 1992
Melike Güner'in Oynadığı Filmler
İncir Reçeli 2 / Duygu / 2014
Labirent / Bahar / 2011
İncir Reçeli / Duygu / 2011
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol / Melike / 2005
Organize İşler / Yosun / 2005
Tarlada Açan Çiçekler / Hanım / 2005