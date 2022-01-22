Oyuncu Melike Güner’in acı kaybı! Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu

MELİKE GÜNER KİMDİR?

Melike Güner 2 Haziran 1979, İstanbul doğumludur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner'in ilk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli'dir. Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında "Medet" isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.