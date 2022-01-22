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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:47 Son Güncelleme: 22.1.2022 11:00

Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya kabusu yaşamıştı! Yardımına sevgilisi Umut Evirgen koştu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya kabusu yaşamıştı! Yardımına sevgilisi Umut Evirgen koştu

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşadı. Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı bir hayranı olduğu öğrenildi. Aşkını korumak için harekete geçen Umut Evirgen de oyuncunun kapısına 4 koruma dikti. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın aracı, önceki gün öğle saatlerinde Etiler'deki kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmişti. Karakola giderek şikayette bulunan oyuncuyu rahatsız eden kişinin, takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı.

Evine dönen Sarıkaya'yı korumak için sevgilisi Umut Evirgen seferber oldu. Evirgen, sevgilisinin kapısına dört kişilik bir koruma ekibi dikti.

Olay nedeniyle bir açıklama yapan Sarıkaya, "O şahıs uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu. Şikayetçi oldum, umarım bu mesele hallolur" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.

Sarıkaya'nın aracına tekme atan kimliği belirsiz kişi küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

TAKINTILI HAYRANI SALDIRDI

Oyuncu hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi. Bu olayları duyan Umut Evirgen de soluğu sevgilisinin yanında aldı ve Sarıkaya'nın evine dört kişilik bir koruma ekibi bıraktı.

Yaşanan korkunç olay, ayrılık kararı alan çiftin yeniden barışmasına da vesile oldu.

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Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya kabusu yaşamıştı! Yardımına sevgilisi Umut Evirgen koştu
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