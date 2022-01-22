Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya kabusu yaşamıştı! Yardımına sevgilisi Umut Evirgen koştu

Serenay Sarıkaya'nın aracı, önceki gün öğle saatlerinde Etiler'deki kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmişti. Karakola giderek şikayette bulunan oyuncuyu rahatsız eden kişinin, takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı.
Evine dönen Sarıkaya'yı korumak için sevgilisi Umut Evirgen seferber oldu. Evirgen, sevgilisinin kapısına dört kişilik bir koruma ekibi dikti.
Olay nedeniyle bir açıklama yapan Sarıkaya, "O şahıs uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu. Şikayetçi oldum, umarım bu mesele hallolur" dedi.
NELER OLMUŞTU?
Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğradı.
Sarıkaya'nın aracına tekme atan kimliği belirsiz kişi küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.
TAKINTILI HAYRANI SALDIRDI
Oyuncu hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ortaya çıktı.