Özcan Deniz’den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!

Ünlü şarkıc Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.
Deniz, eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.
Özcan Deniz ile olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan, oğulları Kuzey'in velayeti için adeta savaş verdi.
Geçtiğimiz günlerde karar çıkan velayet davasında minik Kuzey'in velayeti annesine verilirken, Özcan Deniz'in oğlunu görme günler çoğaltıldı.
Özcan Deniz son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda oğlu Kuzey ile keyifli anlarına yer verdi.
Kuzey'i sahne provalarına getiren Özcan Deniz ile oğlunun sevgi dolu halleri kalpleri ısıttı.
İşte Özcan Deniz'in oğlu Kuzey kucağında şarkı söylerken paylaşımı ve Kuzey'in babasına olan sevgisini dile getirdiği anlar...
Özcan Deniz oğlu Kuzey ile sahneye çıktı! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu | Video
Prova sonrası Kuzey'in babasına "Baba güzel şarkı söyledin ama yine de seni seviyorum" sözleri ise hem sanatçıyı hem takipçilerini güldürdü.
Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.
Sevgililer velayet davası sonrası sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını paylaşarak ilişkilerini resmen ilan etmişlerdi.