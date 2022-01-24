Bomba aşk iddiası! Hızlı çapkın Hakan Sabancı ile Derin Talu aşk mı yaşıyor?

DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; Hakan Sabancı ve Derin Talu, geçen perşembe akşamı Emirgan'daki bir mekandaydı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü.