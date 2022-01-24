Bomba aşk iddiası! Hızlı çapkın Hakan Sabancı ile Derin Talu aşk mı yaşıyor?

Adı ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan ve geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Cihangir'de görüntülenen iş insanı Hakan Sabancı'nın, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yla aşk yaşadığı iddia edildi.
Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı'nın adı şimdi de Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'yla anılıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen Hakan Sabancı aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.
DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; Hakan Sabancı ve Derin Talu, geçen perşembe akşamı Emirgan'daki bir mekandaydı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü.
Hakan Sabancı'nın adı geçtiğimiz aylarda Aygün Aydın ile oldukça olaylı bir şekilde gündeme gelmişti. Sabancı'nın 2016 yılında Derin Talu'nun ablası Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.