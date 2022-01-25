Akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı!

Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu Ayberk Pekcan, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum" demişti.
Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu. Ayberk Pekcan, dün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.
Mersin'de tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.
Pekcan için bugün Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekcan'ın ailesi, yakınları, Vali Ali İhsan Su, ilçe belediyeleri başkanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından Pekcan'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defin için alkışlarla uğurlandı.
Pekcan'ın naaşı, cenaze aracından alınarak 1974 yılında vefat eden babası Enver Pekcan'ın yanına defnedildi. Pekcan'ı eşi Nilüfer Pekcan ve kızı Ceren Pekcan'ın katıldığı cenaze töreninde sevenleri, Pekcan ailesini yalnız bırakmadı. Pekcan'ın mezarına eşi ve kızı toprak atarken, Kur'an-ı Kerim okundu.
Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi sonrası Büşra Pekin yıkıldı. Ayberk Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ölüm haberinin ardından paylaşım yaptı.
Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.
AYBERK PEKCAN KİMDİR?
Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.