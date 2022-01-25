Ayberk Pekcan’ın ölümü Büşra Pekin’i gözyaşlarına boğdu! Duygusal paylaşım...

Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum" demişti.