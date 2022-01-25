Ayberk Pekcan’ın ölümü Büşra Pekin’i gözyaşlarına boğdu! Duygusal paylaşım...

Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum" demişti.
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu.
Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi sonrası Büşra Pekin yıkıldı. Ayberk Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ölüm haberinin ardından paylaşım yaptı.
Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.
AYBERK PEKCAN KİMDİR?
Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
AYBERK PEKCAN NEDEN ÖLDÜ?
Ayberk Pekcan uzun süredir akciğer kanserinden tedavi görüyordu. Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı' dizileriyle tanınan ve son olarak da 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.