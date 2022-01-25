Ünlü şarkıcı Serkan Kaya sözünü tuttu! ‘Kim Milyoner Olmak İster’den kazandığı parayı…

Sanatçı Serkan Kaya, yılbaşı gecesi Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmıştı.
Kazandığı parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayan Kaya'ya Bakanlıktan teşekkür belgesi verildi.
SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imzalı teşekkür belgesini sosyal medyadan paylaşan Kaya, şu notu düştü: "100 bin TL haricinde, Çocuk Esirgeme Kurumları'ndan İstanbul Bahçelievler ve Sivas Çocuk Esirgeme Kurumları'na 50'şer bin olmak üzere 100 bin TL gönderdik.