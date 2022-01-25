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Giriş Tarihi: 25.1.2022 06:57 Son Güncelleme: 25.1.2022 08:08

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya sözünü tuttu! ‘Kim Milyoner Olmak İster’den kazandığı parayı…

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya sözünü tuttu! ‘Kim Milyoner Olmak İster’den kazandığı parayı…

ATV, yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le girmişti. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”e damga vuran Serkan Kaya sözünü tuttu. Kazandığı parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayan Kaya'ya Bakanlıktan teşekkür belgesi verildi.

Sanatçı Serkan Kaya, yılbaşı gecesi Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmıştı.

Kazandığı parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayan Kaya'ya Bakanlıktan teşekkür belgesi verildi.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imzalı teşekkür belgesini sosyal medyadan paylaşan Kaya, şu notu düştü: "100 bin TL haricinde, Çocuk Esirgeme Kurumları'ndan İstanbul Bahçelievler ve Sivas Çocuk Esirgeme Kurumları'na 50'şer bin olmak üzere 100 bin TL gönderdik.

Söz verdiğimiz gibi kendi imkanlarımızla sözümüzü yarım bırakmadık. Bu hassasiyeti gören Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız teşekkür belgesi yollamışlar. Biz de kendilerine teşekkür ederiz.

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Ünlü şarkıcı Serkan Kaya sözünü tuttu! ‘Kim Milyoner Olmak İster’den kazandığı parayı…
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