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Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:26 Son Güncelleme: 26.1.2022 12:42

49 yaşındaki oyuncu Emre Karayel baba oldu! İşte Emre Karayel'in oğlu Can ile ilk pozu!

49 yaşındaki oyuncu Emre Karayel baba oldu! İşte Emre Karayel’in oğlu Can ile ilk pozu!

Ünlü oyuncu Emre Karayel, 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile hayatını birleştirmişti. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Emre Karayel ile Gizem Demirci çiftinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 49 yaşındaki oyuncu Emre Karayel baba oldu. Hastane odasından paylaşımda bulunan Emre Karayel'in oğlu Can ile ilk pozuna sanatçı dostlarından ve takipçilerinden beğeni yağdı. İşte taze baba Emre Karayel'in oğlu Can...

Ünlü oyuncu Emre Karayel 49 yaşında baba oldu. Ünlü oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin heyecanlı bekleyişi sona erdi.

Emre Karayel de eşinin karnına sarılarak verdiği pozu, "Çok yakında!" notuyla Instagram'dan yayınlamıştı. Kısa bir süre sonra çiftten bebekleri ile poz geldi.

Bugün Maltepe'de özel bir hastanede sezaryenle doğan, üç buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyundaki erkek bebeğin adı Can oldu.

Hastane odasından paylaşımda bulunan Emre Karayel'in oğlu ile ilk pozuna sanatçı dostlarından ve takipçilerinden beğeni yağdı. İşte taze baba Emre Karayel'in oğlu Can...

Minik Can'ın Fenerbahçeli tulumu da takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

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49 yaşındaki oyuncu Emre Karayel baba oldu! İşte Emre Karayel'in oğlu Can ile ilk pozu!
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