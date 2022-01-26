49 yaşındaki oyuncu Emre Karayel baba oldu! İşte Emre Karayel’in oğlu Can ile ilk pozu!

Ünlü oyuncu Emre Karayel 49 yaşında baba oldu. Ünlü oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin heyecanlı bekleyişi sona erdi.