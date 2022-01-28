Yalnız Kurt’ta nefes kesen sahne: Kaç oğlum...

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt, bu akşam ekran yolculuğuna başladı. Yalnız Kurt'un bugün yayınlanan birinci bölümünde heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı.
İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ
Türkiye'de yaşanan olayları, cinayetleri ve darbeleri anlatacak olan Osman Sınav imzalı dizi, daha ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Yalnız Kurt ilk bölümüyle şimdi ATV'de! | Video
NEFES KESEN SAHNE!
Dizinin birinci bölümünde bugün nefes kesen bir sahne yer aldı. Yalnız Kurt'ta Altay'ın (Yiğit) küçüklüğünün anlatıldığı sahneler geceye adeta damga vurdu.
Yalnız Kurt 1. Bölüm… Altay'ın ailesini katlettiler! | Video
BABASINDAN OĞLUNA ÖĞÜT
Babası Altay'a, "Gücünü gerektiği zaman seninle denk ya da daha güçlü birine karşı kullanırsan yiğit olursun. Ama senden daha zayıf birine karşı kullanırsan o zaman zalim olursun. Sen de gücünü zalime karşı mazlumları korumak için kullan." diyerek oğluna öğütte bulundu.
Yalnız Kurt 1. bölüm... "Gücünü zalime karşı mazlumları korumak için kullan!" | Video
İLK BÖLÜMÜN ÖZETİ
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.
Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
Yalnız Kurt 1. Bölüm… "İsmim Davut Bahadır. Ben bu devletin askeriyim" | Video
50'LERDEN BUGÜNE
1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.
YALNIZ KURT'UN İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI DA YAYINLANDI! YENİ BÖLÜM 4 ŞUBAT'TA ATV'DE!
Yalnız Kurt'un ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan ikinci bölüm fragmanı da izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümü 4 Şubat günü saat 20.00'da yayınlanacak.
Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı | Video