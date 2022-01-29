Oktay Kaynarca müjdeyi patlattı: Atv ekranlarına büyük bir projeyle döneceğim!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün dostlarıyla yaş gününü kutladı. Geceye katılanlar arasında, Kubat, Kerem Alışık ve Oya Başar gibi ünlü simalar vardı. 5 farklı pasta kesen Kaynarca, "39 yaşımdan gün aldım" diyerek espri yaptı.
Ünlü oyuncu, pastayı kestikten sonra kardeşi Onur Kaynarca ile kamera karşısına geçerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Kaynarca'nın yakasındaki altın dikkatlerden kaçmadı.
"ŞU BELA BAŞIMIZDAN GİTSE DE RAHATLASAK"
Bir arkadaşının hediye olarak altın aldığını dile getiren oyuncu, "Pandemi nedeniyle zor seneler geçiriyoruz, şu bela başımızdan bir gitse de rahatlasak.
Bu süreç içerisinde birlik ve beraberliğe, morale ihtiyacımız var. Bu memleket çok badireler atlattı ve bunu da hiçbir ülkede olmayan dayanışma desteği ile atlattı" dedi.
Oyuncu, yeni projesinden de şu sözlerle bahsetti: "Bu yıl yapımcı ve oyuncu olarak beni göreceksiniz, çok büyük bir iş yapacağım. Bu işimiz atv ekranlarında olacak. Şimdiden 2 kat fazla çalışıyorum."
"BUNUN CEVABI YUKARIDA"
Başarılı oyuncu, "2022'de hayatınızda kimse olacak mı?" sorusuna, "Bu işler kısmet. Bunun cevabı burada değil, yukarıda" diyerek, sözlerini noktaladı.