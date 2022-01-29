Oyuncu Ozan Akbaba 25 milyon bütçeli hız ve aksiyon filmi ’ANKA’yı anlattı!

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı 'İlyas' karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Ozan Akbaba'nın yazıp başrolünde yer aldığı 'Anka' adlı filmi, dün gösterime girdi. 25 milyonluk bütçesiyle dikkat çeken yapım, Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi olma özelliği taşıyor. Akbaba ile 60'tan fazla özel yapım aracın yer aldığı filmi konuştuk...



■ Senaryosunu yazdığınız bir film izleyeceğiz. Hayalini kurduğunuz bir proje miydi?

Evet, aksiyon hep hayal ettiğim bir şeydi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi başlamadan önce yazmaya başlamıştım zaten. O günden bugüne farklı versiyonlarla bugünkü son haline evrildi hikaye. Bir sinema filmi yazmayı hep istiyordum. Hayalimi gerçekleştirdim. Bu hayalimi gerçeğe dönüştürmemde bana en büyük desteği eşim Buket verdi. Yazım sürecinin her aşamasında onun fikrini aldım. Kendisi de filmin genel koordinatörü.

■ Arabaların ön planda olduğu bir film yapmak nereden aklınıza geldi?

Evet, bu arabaların dünyasını anlatan bir film. Türk sinemasında böyle bir filmin örneği yok. Bu alanda bir boşluk olduğunu gördüm. Bu tarz bir filmi kimse yapmıyordu. Ben kendimi buna çok şartlamıştım ve 'Ben yapacağım' dedim. Sağ olsun yapımcımız Müşfik bana inandı ve çok destek oldu. Ortaya da şahane bir iş çıktı.