Erhan Yazıcıoğlu ilk filminde Bülent Ersoy’u seslendirdim ondan daha çok kazandım

Vişne Bahçesi'ni 1988'de sahnelemiştik. 6 yıl boyunca genç çapkın uşağı oynadım. Şimdi İsmet Ay 'ın rolünü oynuyorum; yaşlı uşak. Tiyatroya doymadım. Bizde emekli olmak diye bir şey yok. Zihni Göktay hâlâ sahnede. Birlikte bir oyun sahneye koyacağız. Bizim ihtiyarladığımızı göremezsiniz. Sahneye çıkmazsam ölürüm.116 bölüm Karadayı'da oynadım. Oradan kazandığım parayla ev aldım. Belki yapımcı az kazandı ama prestiji kazandı.2016'da emekli oldum. Ertesi gün Ali Poyrazoğlu oyun yapalım dedi. Sonra Volkan Severcan 'la 3 sezona 3 oyun sığdırdık. Şimdi diziyle tiyatro aynı anda yürümez diyorlar. Neden olmasın biz yaptık.Seslendirmenin oyuncuya çok katkısı oluyor. Türkçeyi çok iyi konuşması bakımından önemli. Kamran Usluer, Müşfik Kenter, Sadettin Erbil, Tijen Par, Alev Sezer gibi olağanüstü kadrolar bizi eğitiyordu. Şimdi bizi düzeltecek isimler yok. Bülent Ersoy 'un ilk filminde onu seslendirdim. Ondan daha çok para kazandım. Buna emek veren jönler aktör oldu. Yaşları ne olursa olsun, seslendirmeye verdiği önemle, kendisini seslendirene sahip çıkarak bugün piyasadalar.Son yıllarımda mutluluğu yakalamış biriyim. Her zaman mutluluğun peşinden koştum ama sendelediğim zamanlar oldu.Uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda oynadım. Hayat değişti. Şimdi deneysel küçük tiyatrolar var.Meryl Streep, Angelina Jolie, Gleen Rose gibi isimleri seslendirdim. Sayelerinde nefes alabilme, proje seçebilme lüksüne kavuştum. Eskiden seslendirme mesleği çok iyiydi. Şimdi her şey teknik oldu.Türk oyuncuları çok konuşmuyorum; Nebahat Hanım (Çehre) haricinde. Yıllar evvel Mehmet Ali Erbil söylemişti. Oynayabileceğim kişiyi konuşmak istemiyorum.Nebahat Hanım'ı çok uzun yıllardır konuşuyorum. Çok zarif bir hanımdır her projeye başladığında arar. Sesimin çok güzel olduğunu düşünmüyorum, sadece Türkçeyi iyi kullanıyorum. 15 sene falan oldu. Birbirimizin enerjisini anladık.Komedi oynadığınız zaman salonun dolu olması lazım. Biz klasik bir oyun yapmaya karar verdik ve Vişne Bahçesi'ni yaptık.Son dönemde çoğu çocuk tiyatroları çok kötü. Ne olduğu belli olmayan oyunları seyreden çocuklar tiyatrodan uzaklaşıyor. Ehliyetsiz birçok tiyatro, okulları dolaşıp ne idüğü belirsiz oyuncu ve metinlerle maalesef oyunlar oynuyor. Bunu Bakanlığa da bildirdik. Acilen denetlenip profesyonel tiyatroların tasnif edilmesi lazım. Dünyada çocuk tiyatrosu yapanlar daha fazla para kazanır. Çocuk tiyatroları çok önemli ona ayrıca özen gösterilmeli.Değişik bir piyasa var. 10 liraya da elma var 3 liraya da. İkisi arasında bir fark olmadığını düşünen yapımcı çürük elmayı ver yesinler diyor.37 yıldır bu sektördeyim. Hem tiyatro hem dizi aynı anda hep yaptım. Tiyatro oyuncusu olsun ama dizisi olmasın diye bir anlayış var.Herkes gelsin diye tiyatro biletlerinde yüzde 50 indirim yaptık.Ata Demirer, Doğu Demirkol'a bayılırım. Çok keyif alıyorum. Erhan Yazıcıoğlu çok büyük bir isim ama tek kişilik sahne çok başka. Bizim yaptığımız tek kişilik oyun onlarınki gibi değil. O yüzden Erhan abinin tek kişilik oyununu devam ettirmedik.Dilberay'ın senaryosunu okuduğumda ağladım. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle bir hayatı olduğunu bilmiyordum. Çok etkilendim. Dehşet şeyler yaşamış ve kendini inanılmaz var etmiş. Beni her zaman, bana benzemeyen benden farklı karakterleri oynamak çok çekmiştir. Bu anlamda şanslıydım. Çok zorlayıcı ve sorumluluğu yüksek bir roldü. Çok güvenilir bir ekipleydim, arkam sağlamdı.Dilberay'ın tutkusu müzikti. İsyanın sembolü, kadınları koruyan bir figür. Bu kadar da olur mu dediğimiz bir hayatı olmuş. Film bana yeni bir kapı açtı.Film için 8-9 kilo aldım sonra verdim. Kimse bana kilo al demedi, kendi kararımla aldım. Dilberay gençliğinde çok kilolu değilmiş. Biraz yanak biraz da gıdıya ihtiyacım vardı. Sette çok açma yedim. Onlar hep beni şişirdi.Müzikle geçti setimiz. Çalışırken Dilberay'ın tınısını çıkarmaya çalıştım. Dilberay'ın aranjörü hep yanımızdaydı. Feryal Öney'le çalıştık.90'lar şarkılarıyla büyüdüm. Harun Kolçak, Sibel Alaş, Metin Özülkü gibi o döneme dair çok şarkıcıyla çalıştım. 90'ları çok seviyorum. Kaset sarmayı bilmiyor yeni nesil. Ben CD'ye yetiştim.Müzik sektörü pandemide ciddi darbe aldı. Çoğu müzisyen Memleketine dönüp başka işler yapmaya başladı. Zor bir süreçten geçtik. Bırakın birinden yardım almayı biz birbirimize bile destek olamadık. Ben hep iyilerle karşılaştım. 16 yaşından beri sahnedeyim, beni yıldıracak biriyle ya da olayla karşılaşmadım. Bu konuda şasnlıyım. Sektör her zaman zor. Bir daha dünyaya gelsem yine şarkıcılık yapardım. İlk para kazandığımda 16 yaşındaydım.Dilberay'a dahil olmamda yönetmenimiz Ketche'nin büyük payı var. Müslim filmi sonrası güzel bir aile bağımız oldu.Ölmeden 2 yıl öne program yapacaktı. Bir programda onun şarkısını seslendirmiştim. Sesimi duymuş, programa katılacaktım. Ne tesadüf ki hayatının çekildiği filmde çocukluğunu oynadım. Böyle zorlu hayatı olduğunu bilmiyordum.Bu zamana kadar müzikle sevdiler, tanıdılar beni. Oyunculuğu da sevdim ama yeni şarkılar hazırlıyorum. Dededen gelen bir müzik bilgisi var. Annem ninni diye bize Güllü'yü açıyormuş.