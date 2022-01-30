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Giriş Tarihi: 30.1.2022 08:19 Son Güncelleme: 30.1.2022 08:28

Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! 'O sözleri unutamıyorum'

Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! ’O sözleri unutamıyorum’

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı usta oyuncu Fatma Girik’in vefatı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ile yakın zamanda gerçekleşen konuşmasını anlattı: “Ayağa kalkıp yönetmenlik yapacağı hayaliyle yaşıyordu. Maalesef gerçekleşemedi. Çok üzgünüm.”

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit sunuculuğunu yaptığı programda, geçtiğimiz gün sonsuzluğa uğurlanan usta sanatçı Fatma Girik'le ilgili duygulandıran açıklamalarda bulundu.

"Sinemamızın çınarı Fatma Girik'i kaybettik. Acımız çok büyük. Türk sineması deyince akla ilk gelen, mesleğine tutkuyla bağlı bir sanatçıyı, o cesur dev yürekli kadını anacağız.

Aslında onu anlatmaya ne kelimeler ne de belki zamanımız yeter" diyen Koçyiğit şöyle devam etti:

"Sette birimize bir şey olduğu zaman bizi kucağına aldığı gibi hastaneye götürürdü.

Ayağa kalkıp yönetmenlik yapacağı hayaliyle yaşıyordu. Malesef olmadı üzgünüm."

'O SÖZLERİ UNUTAMIYORUM'

Koçyiğit, Girik'in eşi Memduh Ün'e olan aşkından şöyle bahsetti: "Memduh Ün öldüğünde Fatma beni arayıp 'Hülya, Memduh gitti, her şey bitti artık demişti. Bu sözleri unutamıyorum."

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Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! 'O sözleri unutamıyorum'
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