İzleyici Yalnız Kurt’u bağrına bastı

Atv ekranlarında cuma gecesi gala yapan yeni dizi Yalnız Kurt, izleyiciden büyük beğeni aldı. Dizi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, izleyiciler beğeni ve takdir duygularını paylaşarak sosyal medyayı adeta bloke etti. Özellikle dizide bir pirinç plaka üzerinde yazılı Atatürk'e ait "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği benimkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözü büyük beğeni aldı. İşte köşemize ulaşan mesajlardan ve sosyal medyadan derlediğim seyirci izlenimleri: