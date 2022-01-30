Haberler Günaydın Haberleri Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya'ya kabus yaşatmıştı... O olayla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı!
Giriş Tarihi: 30.1.2022 07:36 Son Güncelleme: 30.1.2022 07:49

Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya'ya kabus yaşatmıştı... O olayla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya’ya kabus yaşatmıştı... O olayla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşamıştı. Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken saldırıya uğramıştı. Oyuncuya saldıran kişinin takıntılı bir hayranı olduğu öğrenilmiş, saldırgan Tayfun Demirtaş gözaltına alınmıştı. Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfun Demirtaş, geçtiğimiz gün Etiler'deki evine girdiği esnada oyuncunun şoförüne saldırmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

'BİZ RUH EŞİYİZ' DEMİŞ

Sarıkaya verdiği ifadede "Yapım şirketine gelen bu şahıs personellere, 'Serenay Sarıkaya'yı çağırın.

Benim kıyafetlerimi giyiyor, biz ruh eşiyiz. İkimizin de aynı yerde beni var' şeklinde beyanlarda bulunarak tabir-i caizse bana baskında bulunmuştur.

Yapım şirketine, kuaföre ve sık gittiğim restoranlara gidip 'Serenay geldiğinde bana haber verin' şeklinde konuşmuştur" dedi.

Ünlü oyuncunun, "Canıma kast etmesi ve zarar vermesi endişesiyle iş hayatımın durmasına, dışarı dahi çıkamamama sebep olan şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

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Takıntılı hayranı Serenay Sarıkaya'ya kabus yaşatmıştı... O olayla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı!
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