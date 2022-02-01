Aleyna Tilki uğradığı tacizi ifşa etti: Ya bu insanlara ceza verin ya da bana silah!

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum."

"Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var."