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Giriş Tarihi: 1.2.2022 11:12 Son Güncelleme: 1.2.2022 11:42

Aleyna Tilki uğradığı tacizi ifşa etti: Ya bu insanlara ceza verin ya da bana silah!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Aleyna Tilki uğradığı tacizi ifşa etti: Ya bu insanlara ceza verin ya da bana silah!

Aleyna Tilki'nin evine giden takıntılı hayranı ünlü şarkıcının ailesine zor anlar yaşatmıştı. Aleyna Tilki, "Ona hayran demek doğru olmaz aslında, ailemi çok korkuttu. Serbest bırakılması üzdü bizi" demişti. Evini bile taşıyan Aleyna Tilki son olarak kendisine atılan taciz mesajlarını ifşa etti. Daha önce evine girmeye çalışan sapık, bu kez de çırılçıplak fotoğraf çektirip "Aleyna bu akşam evine baltayla gireceğim. Bekle beni" diyerek mesaj attı. Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile "Ya bu insanlara ceza verin ya da bana silah verin" dedi.

Aleyna Tilki'nin başı saplantılı hayranıyla dertte! Şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine girip kapısına dayanan bir kişi, genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşatmıştı.

Yaşananları Twitter hesabından paylaşan Tilki, "Kapıma bizzat pusu kurmuştur. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı. En büyük cezayı talep ediyorum" demişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşadıklarının ardından evini değiştiren Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden, söz konusu kişinin sokakta serbestçe dolaşmasına isyan etti.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum."

"Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var."

TACİZ MESAJINI İFŞA ETTİ

Tilki, bir sonraki paylaşımında ise kendisini tacize maruz bırakan kişinin mesajını ifşa etti ve emniyet güçlerinin harekete geçtiğini duyurdu.

"Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum."

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Aleyna Tilki uğradığı tacizi ifşa etti: Ya bu insanlara ceza verin ya da bana silah!
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