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Giriş Tarihi: 3.2.2022 14:47 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:21

Aşkını ilan etmişti! İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan ile ilk kez el ele!

Aşkını ilan etmişti! İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan ile ilk kez el ele!

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğrulamıştı. Sosyal medyadan da ilişkini ilan eden İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan ile önceki gün ilk kez el ele görüntülendi. Güzel oyuncu ilişkisi hakkında da konuşmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayırmıştı. Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek, yanıt vermişti.

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, kısa süre önce dedikoduları doğrulamıştı.

İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan ile yeni yılı birlikte karşılamış ve yaptığı 'Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim' paylaşımıyla aşkı duyurmuştu.

İLK KEZ EL ELE

Sevgililer dün akşam doğum günü partisinde bir araya geldi. Özcan'ın kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, şunları dile getirdi:

"Bana bugün arkadaşlarımla birlikte sürpriz hazırlamış. Ben baş başa Yemek yiyeceğimizi zannettim çok sevindim, çok teşekkür ederim. Harika giden bir ilişkimiz var, arkadaş ortamında tanıştık çok mutluyuz."

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Aşkını ilan etmişti! İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan ile ilk kez el ele!
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