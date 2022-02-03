Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağası Altan Gördüm’den samimi açıklamalar!

Atv'nin iddialı dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Diziye bu sezon 'Çolak Ağa' karakteriyle dahil olan usta oyuncu Altan Gördüm ile Adana'yı konuştuk. Adanalı olan Altan Gördüm, dizinin çekimlerinden arta kalan zamanlarını doğup büyüdüğü ev ve mahallesinde geçirdiğini söyledi.
Gördüm, "Adana Çifte Minare doğumluyum. Oturduğumuz yer Çırçır fabrikasına yakındı. Atatürk İlkokulu'nda okudum. Daha önce Adana'ya turneye geldiğimde doğduğum, rahmetli babamın yaptırdığı evi buldum.
Doğduğum ev hâlâ duruyor. İki katlı kırmızı boyalı ahşap bir ev... Bahçesinde portakal ağaçları vardı. Oralara gidip dolaşmayı çok seviyorum. Hâlâ çocukluğumun kokuları geliyor burnuma..." sözleriyle duygularını anlattı.
HAYRANLIK VERİCİ...
Tabii mevzu Adana olunca usta oyuncuyla kebap konuşmamak olmaz deyip konuyu yemeğe getirdim. Altan Gördüm o kadar profesyonel ve iyi bir oyuncu ki orada bile kurduğu dengeden bahsetti:
"Her ne kadar safkan Adanalı olsam da sabah ciğer kebap yiyenlerden değilim. İlk geldiğimde çekim için 10 gün kaldım; sadece bir defa kebap yedim. Kilo almamaya çalışıyorum. Disiplinli bir oyuncuyum. Hatta akşamları tuzlu bir şeyler yememeye çalışıyorum. Çünkü ertesi gün insanın yüzü şişer ve kamerada da bunu gizleyemezsin.
Burada bulunma amacımın çalışma olduğunu bilincini kaybetmiş değilim. Diğer taraftan da Adana'nın tadını çıkarmaya çalışıyorum." Şimdi bir Altan Gördüm hassasiyetine bakıyorum, hayranlık verici ve yorumsuz... Bir de yeteneksiz oyuncu kimlikli tiplerin şımarıklığı aklıma geliyor, sorgulamadan edemiyorum.