Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağası Altan Gördüm’den samimi açıklamalar!

"Her ne kadar safkan Adanalı olsam da sabah ciğer kebap yiyenlerden değilim. İlk geldiğimde çekim için 10 gün kaldım; sadece bir defa kebap yedim. Kilo almamaya çalışıyorum. Disiplinli bir oyuncuyum. Hatta akşamları tuzlu bir şeyler yememeye çalışıyorum. Çünkü ertesi gün insanın yüzü şişer ve kamerada da bunu gizleyemezsin.