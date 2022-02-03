Burcu Kıratlı’ya mahkemeden kötü haber! ’Ponzi Zinciri’ ile dolandırılmıştı...

İFADESİNİ VERDİ

Burcu Kıratlı ifadesinde, "Çok yakın arkadaşım Sercan Yaşar, beni Mine Mumcu ile tanıştırdı. Telekominikasyon şirketi sahibiymiş, yurtdışından hatlar getirip Türkiye'de daha pahalıya satıyormuş. Bu işin iyi bir ticaret olacağını söyledi. Bu hatları yurtdışından getirip bırada satıp karı bölüşme üzerine anlaştık, bir iki kere oldu, bunların hepsi banka üzerinden oldu. Sonra bir yağmalama olayı olmuş ondan sonra ben bunun bir saadet zinciri olduğunu anladım. Mine'yi aradım "Bana sadece ana paramı ver, kar neyse istemiyorum" dedim "Tamam" dedi. İlk seferde 300 bin TL gönderdim daha sonra 450 bin TL gönderdim. Sanık bana kar payı olarak şu an hatırlamadığım bir miktar para gönderdi. Yaklaşık 100 bin TL civarıydı. gönderdi. En son kendisine 550 bin TL para gönderdim. Bana söyledi şirket aslında hat alma şirkedi değilmiş. Şikayetçiyim." demişti.



MÜTALAA VERİLDİ



Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı ve sanık Mine Mumcu katılmadı. Şikayetçi avukatı ve Sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mine Mumcu'nun "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.