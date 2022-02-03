Ünlü oyuncu Emre Karayel’in en acı günü! Babası hayatını kaybetti

Emre Karayel beş gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu aldığı acı haberle sarsıldı.
Oyuncu Emre Karayel'in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti. Emre Karayel, aldığı acı haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.
Ünlü oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde doğum için hastaneye giden çift, Can ismini verdikleri oğullarına kavuştu.
İŞTE CAN BEBEK
Gizem Demirci ile 2020 yılında dünyaevine giren Emre Karayel, Instagram paylaşımına, "Oğlumuz Can, sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Baba oldum ben" notunu düşmüştü.
"SETTE ÖĞRENDİM"
Baba olacağını öğrendiği anı anlatan 49 yaşındaki oyuncu, "İzmir'de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı 'Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım' deyince panikledim. Sonra 'Baba oluyorsun' dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum" ifadelerini kullanmıştı.