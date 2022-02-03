Ünlü oyuncu Emre Karayel’in en acı günü! Babası hayatını kaybetti

"SETTE ÖĞRENDİM"

Baba olacağını öğrendiği anı anlatan 49 yaşındaki oyuncu, "İzmir'de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı 'Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım' deyince panikledim. Sonra 'Baba oluyorsun' dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum" ifadelerini kullanmıştı.