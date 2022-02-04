Adı Sevgi’nin ilk tanıtımı yayınlandı! Atv’den bir dizi daha geliyor...

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.