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Giriş Tarihi: 4.2.2022 09:56 Son Güncelleme: 4.2.2022 10:36

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılığında aşk galip geldi! “Hüzünsüz neşe olmaz”

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılığında aşk galip geldi! “Hüzünsüz neşe olmaz”

Birlikteliklerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ikilisinden beklenen müjdeli haber geldi. Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. 'Paris iyi gelmedi' yorumları yapılan çiftiin hayranları merakla ikiliden barışma haberi bekliyordu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un barıştıkları ortaya çıktı. İşte barışma haberinin ayrıntıları...

1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, "O Ses Türkiye"deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.

Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılığında belli ki aşk galip gelmiş!

İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.

Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılığında aşk galip geldi! “Hüzünsüz neşe olmaz”
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