Ayrılık sürecimiz herkese örnek olacak

Sinan Akçıl
, önceki akşam Etiler'de bir müzik stüdyosuna girerken görüntülendi. Eşi Burcu Kıratlı
ile ikinci kez yollarını ayırmak için mahkemeye başvurduklarını belirten Akçıl, konu hakkında konuştu: "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Ayrılık sürecimiz Türkiye'ye örnek olacak göreceksiniz. Sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü
ile ilgili de konuşan Akçıl, "İki senedir pandemiden dolayı sahneye çıkmıyordum. Bu sene sahnede olacağım. Zaten sevgililerim hep Sevgililer Günü'nden önce benden ayrıldılar" deyip güldü.
Basın mensuplarıyla sohbet eden Akçıl, "Yeni bir proje hazırlığımız var, Azeri bir genç kızımız ile şarkı seslendireceğiz. Onun için stüdyoya geldik" dedi. Yeni albümü hakkında da konuşan Akçıl, "Piyanist-2 albümüm gayet güzel tepkiler alıyor. Başarıdan mutluyum, bu sene bolca şarkı söyleyeceğiz" diye konuştu.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Büşra Pekin
'in başrolünde yer aldığı Dilberay filminin galasına katılmıştı. Filmden çok etkilendiğini söyleyen Akçıl, şöyle devam etti: "Büşra Pekin'in sesi çok güzeldi. Ona da bir şarkı ve albüm teklifinde bulunuyorum."