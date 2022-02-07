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Giriş Tarihi: 7.2.2022 07:14 Son Güncelleme: 7.2.2022 07:25

Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile Hakan Baş’ın intikam tatili!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile Hakan Baş’ın intikam tatili!

Evliliklerinde ciddi sorun yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, barış imzaladı. Bensu Soral ile Hakan Baş, ayrı geçen günlerinin intikamını alırcasına tatilden tatile koşuyor. Çiftin son rotası Cannes oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Bensu Soral ile Hakan Baş’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

2018'de evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçen yıl evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamıştı.

"Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çift, çok şükür evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.

Barış çubuklarını tüttürüp yeni yıla baş başa Paris'te giren aşıklar, küs oldukları dönemde leyleği havada görmüşler anlaşılan; yine tatildeler...

Güzel oyuncu, birkaç gündür eşi Hakan Baş ve ikizi Bedirhan Soral ile Fransız Rivierası'nda tatilde. Cannes'da başlayan tatilleri şimdi Monako'da devam ediyor. Umarım Bensu Soral evliliğinde bir daha sorun yaşamaz.

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Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile Hakan Baş’ın intikam tatili!
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