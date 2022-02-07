Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile Hakan Baş’ın intikam tatili!

2018'de evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçen yıl evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamıştı.
"Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çift, çok şükür evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.
Barış çubuklarını tüttürüp yeni yıla baş başa Paris'te giren aşıklar, küs oldukları dönemde leyleği havada görmüşler anlaşılan; yine tatildeler...
Güzel oyuncu, birkaç gündür eşi Hakan Baş ve ikizi Bedirhan Soral ile Fransız Rivierası'nda tatilde. Cannes'da başlayan tatilleri şimdi Monako'da devam ediyor. Umarım Bensu Soral evliliğinde bir daha sorun yaşamaz.