Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Yasmin Erbil yasak aşk iddialarının ardından harekete geçti!

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yaktığı anları paylaşan fenomen Cansu Nur Çufalı "Neden olan kişiler , sizin 1 tane değil, 3 tane oldugunuzu öğrendim. İsminizi açıklamayacağım, korkmayın ama mahkemeye çağırılacaksınız. (Bitanesi de ünlü, o baya korkmuş olabilir, rezillik çünkü)" demişti.