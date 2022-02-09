Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Yasmin Erbil yasak aşk iddialarının ardından harekete geçti!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hakkındaki iddia herkesi şoke etmişti. Sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalıi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yaktığı anları paylaşan fenomen Cansu Nur Çufalı "Neden olan kişiler , sizin 1 tane değil, 3 tane oldugunuzu öğrendim. İsminizi açıklamayacağım, korkmayın ama mahkemeye çağırılacaksınız. (Bitanesi de ünlü, o baya korkmuş olabilir, rezillik çünkü)" demişti.
'Söylemezsem Olmaz' programında söz konusu kadınlardan birinin Yasmin Erbil olduğu iddiası konuşulmuştu.
Tepkisini sosyal medyada dile getiren Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" ifadelerini kullanmıştı.
HEM ÇUFALI'YA HEM ARTO'YA DAVA
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Erbil, Cansu Nur Çufalı'yı mahkemeye verdi. Çufalı hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto'ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etti. Avukatı Şeyda Yıldırım da "Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır" dedi.