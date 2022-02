Berfu Yenenler’den eşi Eser Yenenler ile ilgili itiraf geldi: Sahnede gülmekten kırıp geçiriyor ama...

Berfu Yenenler; "Biz Eser ile karşılaştığımız o ilk an göz göze geldik ve o an aşık olduk. Benim için her şey o zaman başladı ve aynı şekilde devam ediyor" derken Eser Yenenler de şöyle devam etmiş: "Çok şanslıyız ki; filmlerde anlatılan o büyülü çarpılma anını yaşadık. İlk tanıştığımız an, birbirimize sarıldığımızda bir şey oldu ve o anki hissiyat aynen devam ediyor."