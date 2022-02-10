Berfu Yenenler’den eşi Eser Yenenler ile ilgili itiraf geldi: Sahnede gülmekten kırıp geçiriyor ama...

Dün piyasaya çıkan Şamdan Plus'ın Sevgililer Günü özel sayısının kapağında oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile influencer eşi Berfu Yenenler yer alıyor.
Berfu Yenenler; "Biz Eser ile karşılaştığımız o ilk an göz göze geldik ve o an aşık olduk. Benim için her şey o zaman başladı ve aynı şekilde devam ediyor" derken Eser Yenenler de şöyle devam etmiş: "Çok şanslıyız ki; filmlerde anlatılan o büyülü çarpılma anını yaşadık. İlk tanıştığımız an, birbirimize sarıldığımızda bir şey oldu ve o anki hissiyat aynen devam ediyor."
Bu arada röportajda Berfu Hanım'ın aşkı tarif ediş şekli de çok ilgimi çekti. "Hani 'aşkı canlı tutmak için şunları yapın' gibi klişeler var ya, ben ona hiç inanmıyorum. Bir şey için çaba harcadığın an, olduğun kişiden farklı davranman gerekiyor. O zaman da bir şeyin kölesiymişsin gibi oluyor. Bizimki sıfır kölelik içeren bir aşk." Umarım hep böyle mutlu olurlar.
Berfu Yenenler, röportajda hiç bilinmeyen bir özelliğini de açıklamış: "Ben hiçbir şekilde çorapsız yere basamam. Tatilde, çorapsız basmak zorunda kaldığım kumsallar benim için dünyanın en ama en zor yerleri oluyor."
Evde neşeli ve eğlenceli olan, sanılanın aksine Berfu Yenenler'miş. Berfu Hanım, "Eser evde sıfır eğlenceli ve aşırı durağan biri" diyor.