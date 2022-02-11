Rihanna ile düet yapacak

Uzman estetisyen Neslim Güngen
ev sahipliğinde Yalova
'da buluşan güzellik uzmanları, Sinan Akçıl
ve İrem Derici
ile eğlendi. Gecede Güngen ile Akçıl, 'Mecburum Sana
' isimli şarkıda düet yaptı. Yalova Terma City'de gerçekleştirilen gecede Akçıl, Güngen'in kendi yazacağı bir şarkıyı Rihanna
ile söylemek için temasa geçtiğini belirtti.
Güngen'in kendisine bu konuyu açtığında inanmadığını söyleyen Akçıl, "Beş dakika sonra yazışmaları attı bana. Neslim, güzellik konusunda olduğu kadar şarkı söylemede de iddialı" dedi. Akçıl'dan hem Türkçe hem de İngilizce bir şarkı isteyen Güngen de "Hedefim Sinan'ın yazacağı bir şarkıyı Rihanna ile söylemek" dedi.
Gecede konuşan Derici
ise "Çok aldatıldım" açıklamasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Ben sanatçıyım, her şeyi söylerim. Her dediğimi dikkate alırsanız sıkıntı çekersiniz. 10 yıldır diyorum, beni ciddiye almayın."