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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Rihanna ile düet yapacak

Rihanna ile düet yapacak

Sinan Akçıl ile İrem Derici, önceki gün uzman estetisyen Neslim Güngen ile bir araya geldi. Sinan Akçıl’dan hem Türkçe, hem de İngilizce bir şarkı istediğini söyleyen Güngen, “Hedefim Sinan’ın yazacağı şarkıyı Rihanna ile söylemek” dedi. Araya giren Derici, “Bırak Rihanna’yı, bizimle şarkı söyle. Ona vereceğin parayı Sinan, Mustafa, ben bölüşürüz” diye espri yaptı

Uzman estetisyen Neslim Güngen ev sahipliğinde Yalova'da buluşan güzellik uzmanları, Sinan Akçıl ve İrem Derici ile eğlendi. Gecede Güngen ile Akçıl, 'Mecburum Sana' isimli şarkıda düet yaptı. Yalova Terma City'de gerçekleştirilen gecede Akçıl, Güngen'in kendi yazacağı bir şarkıyı Rihanna ile söylemek için temasa geçtiğini belirtti.



Güngen'in kendisine bu konuyu açtığında inanmadığını söyleyen Akçıl, "Beş dakika sonra yazışmaları attı bana. Neslim, güzellik konusunda olduğu kadar şarkı söylemede de iddialı" dedi. Akçıl'dan hem Türkçe hem de İngilizce bir şarkı isteyen Güngen de "Hedefim Sinan'ın yazacağı bir şarkıyı Rihanna ile söylemek" dedi.



Gecede konuşan Derici ise "Çok aldatıldım" açıklamasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Ben sanatçıyım, her şeyi söylerim. Her dediğimi dikkate alırsanız sıkıntı çekersiniz. 10 yıldır diyorum, beni ciddiye almayın."
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Rihanna ile düet yapacak
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