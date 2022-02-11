Deniz Işın ve Sarp Bozkurt anlattı: Aşkta taktiklere inanmam!

'Bizden Olur Mu?' dizisinin başrolleri Deniz Işın ve Sarp Bozkurt ile yayın öncesi bir araya geldik. Hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerden yorulan karakterlerin, son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda aramasını konu edinen dizinin perde arkasını konuştuk. Kadın-erkek ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan ikiliden Işın, "Aşkta taktiklere inanmam" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Sarp Bozkurt ise aşkı, "İlk baştaki aşırı heyecanlı durum. Sonrasını aşk diye nitelendirmiyorum" ifadeleriyle tanımladı.

-"Eee sonra?" dediniz, şimdi de "Bizden Olur mu?" diyorsunuz. Bizi neler bekliyor kısaca bahsedebilir miyiz?

Sarp Bozkurt: Bir kadın-erkek komedisi diyebiliriz. Ama romantik kısmını da fazkaca işlemek istedik. Şu ana kadar ilişkilerinde hayal kırıklığına uğramış bir çift, ilişki kitaplarından destek alıyorlar ve bir şekilde buluşmaya çalışıyorlar ama bu kitapların verdiği taktikler yüzünden sürekli hüsrana uğruyorlar. Ne zaman ki bu kitapları kullanmıyorlar, o zaman ne kadar tatlış bir çift olabileceklerini görüyoruz.

-Bu kısım çok enteresan, kitaptan taktik almak… Çevremde hiç görmedim kitaptan taktik alan birini.

Deniz Işın: Ben gördüm ya. Hatta almışlığım bile var benim maalesef ya (gülüyor). Ne gerek var ki taktiksel davranmaya? Gerçeğine göre davranıldığı zaman bir sıkıntı olmuyor bence.

-Peki işinize yaradı mı?

D.I.: Yok, yaramadı. Ben çok merak ettim içinde ne yazıyor diye. Hiç işe yarayan şeyler yazmıyor (gülüyor).

AŞKTA TAKTİKLERE İNANMAM!

-Kitap olarak değil de kişi olarak kesinlikle danışırım dediğiniz biri var mı gerçek hayatınızda?

D.I.: Benim yakın arkadaşlarımdan var. Taktikten ziyade ben durumu anlatıp başka bir göz olmasını istiyorum. Ya da sadece anlatayım, dinlesin (gülüyor). Ben taktiklere çok inanmıyorum ya. Uygulayamıyorum da zaten.

S.B.: Yani bir şeyi yapmadan önce sormam da, yaptıktan sonra haber veririm (gülüyor).

-Dizinin yaratıcısı Sarp bey biliyoruz ki, ne zamandır hayalini kuruyorsunuz böyle bir projenin?

S.B.: Herhalde 'bu işi yapacağım' dediğimden beri, 2009 filan. 13 yıl olmuş demek ki, daha çok çalışmam gerekiyormuş (gülüyor).