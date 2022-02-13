Hazal Kaya, oğlu Fikret’in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım

HAZAL KAYA'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Bu iddiaların hemen ardından paylaşım yapan güzel oyuncu Hazal Kaya, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kaya paylaşımında, "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Seninle geçen her yıl birbirinden güzel. Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" ifadelerine yer verdi ve adeta iddiaları yalanladı.