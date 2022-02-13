Hazal Kaya, oğlu Fikret’in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminin en tepesinde Ali Atay-Hazal Kaya çifti vardı. Atay'ın, eşi Hazal Kaya'yı aldattığı iddiaları en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.
İHANET İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU
'2. Sayfa', "Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" yazıp isim vermeden iddialarda bulundu. Sayfada yer alan iddianın Ali Atay ve Hazal Kaya olduğu düşünülmüştü.
HAZAL KAYA'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Bu iddiaların hemen ardından paylaşım yapan güzel oyuncu Hazal Kaya, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kaya paylaşımında, "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Seninle geçen her yıl birbirinden güzel. Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" ifadelerine yer verdi ve adeta iddiaları yalanladı.
FİKRET ALİ'NİN SÖYLEYEMEDİĞİ KELİMEYİ KOLUNA DÖVME YAPTIRDI
Kaya'nın paylaşımından sonra ihanet iddiaları rafa kalkarken, güzel oyuncu bu kez de oğlu için paylaşımda bulundu. Oğlu Fikret Ali'nin 'kocaman' kelimesini yanlış söylediğini belirtti ve onun yerine 'kobadan' kelimesini söylediğini aktardı.
"DAYANAMADIM UNUTMAMAK İÇİN YAZDIRDIM"
Hazal Kaya, oğlunun yanlış söylediği kelimeyi ise koluna dövme olarak yaptırdı. Kaya, paylaşımında, "Fiko bildiği bütün kelimeleri çok düzgün söylerken sadece kocamana ısrarla 'kobadan' diyor. Ama nasıl güzel söylemek... O ağzını doldura doldura. Dayanamadım unutmamak için yazdırdım" ifadesine yer verdi.