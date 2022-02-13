Oyuncu İlkin Tüfekçi'den acı sözler: Babam "1 yıllık ömrüm kaldı" dediğinde yıkıldım!

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu a para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan oyuncu İlkin Tüfekçi babasının hastalığı ile ilgili konuştu.
DÖNÜŞTÜM VE YENİ İLKİN'LE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM
Konservatuvardan 21 yaşımda mezun oldum. Hemen Arka Sıradakiler'e girdim. Papatyam, Karadayı, Kara Para Aşk diye devam etti süreç. Babamın rahatsızlığıyla beraber 2 sene kadar ara verdim.
Çoğu ALS hastasına göre süreci iyi yönetiyor. 8 yıl oldu. Hayatta olduğu için hep şükrediyorum. Şu an hiç hareket etmiyor ama her şeyi anlıyor.
2016'ya kadar daha çocuksu rollerdeydim. Sonra bu 2-3 yıldır kendi yolculuğumda farklı bir İlkin'le karşılaştım. Başka bir İlkin'le tanıştım. Bunu da kendimi görünür kıldığım alanlara yansıtmaya başlayacağım.
Hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir süreçti. O dönem oynadığım dizi 88 ülkede yayınlanıyor, yurt dışından üst üste ödüller alıyorum. Ama bir yandan bu tarafla uğraşıyorum. O kadar çok teklifin geldiği dönemde her şeyi durdurdum ve şimdi baktığımda "Neden İlkin?" diye kendime soruyorum. Artık çok daha olgun ayağı yere basan biri olarak özümle yüzleştim. Dönüştüm ve yeni İlkin'le çok iyi anlaşıyoruz.