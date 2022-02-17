Bir Zamanlar Çukurova’nın Füsun’u Yeliz Doğramacılar: Adana’nın gelini olmak çok hoşuma gidiyor!

ADANA'DA SAHİCİ OLMAYI ÖĞRENDİM



Evlendikten sonra Adana'ya yerleştiniz. Alışabildiniz mi?

İlk yıllar zorlandım tabii. İşimi, ailemi, sosyal çevremi, sevdiğim yerleri, alışkanlıklarımı bırakıp farklı bir hayata yelken açtım. Bekarlıktan evli bir hayata geçmişsin, ailen yok, işinde eskisi kadar aktif değilsin, kendine ait bir arkadaş çevren yok ve şehri hiç tanımıyorsun... Hadi bakalım nasıl olacak derken öyle bir alıştım ve öyle sevdim ki Adana'yı ve Adanalıları, vazgeçemiyorum şehirden... Bazen Adanalılardan daha çok Adanalı olduğumu düşünüyorum.

Size 'Adana'nın gelini' diyorlarmış...

Evet, bu çok hoşuma gidiyor... O kadar güzel bana sahip çıktılar, beni sevdiler ve bağırlarına bastılar ki, herkese çok minnettarım. Onların bu sahiplenmesi ile Adanalı hissettim kendimi. Şehir ile aşk yaşıyorum. Hep şunu söylüyorum; önce bir Adanalıya, sonra Adana'ya gönül verdim diye. Adana'da sahici olmayı öğrendim. Bin bir çeşit farklı hayatın olduğunu, toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, buradan neden Yaşar Kemallerin çıktığını anladım.