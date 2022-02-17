Hazım Körmükçü ile oyuncu sevgilisi Damla Cercisoğlu birbirine girdi: Bana unutulmaz bir gol attı!

'EŞYA KRİZİ'

Cercisoğlu, oyuncu ile 4.5 ay birlikte olduklarını ve 25 gündür ayrı olduklarını ifade ederek, kavganın eşya krizinden kaynaklandığını söyledi. Oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

"25 gün evvel kendi kendine bağırıp çağırmak suretiyle evi terk etti. 'Eşyalarımı sonra alırım' dedi. Fakat bu süre zarfında birlikte hazırladığımız oyunu prova etmeye devam ettik çünkü bu bir iş ahlakıdır. Rolünü de çok güzel oynuyordu. Oyunun ilk gösterimi 14 Şubat'ta oldu. O gün bana evlenme teklifi edeceğini söyleyince oyuncu arkadaşlar 'kabul etmez' diyerek kendisini vazgeçirmiş."