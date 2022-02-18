Huzur bozan psikopat Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i yine tehdit etti

'GÖRÜŞMEMİZİ ENGELLİYORLAR'
KIVANÇ Tatlıtuğ
-Başak Dizer
çiftinin huzuru kalmadı! Sinan Altıntaş
isimli kişi, ünlü çifti daha önce iki kez ölümle tehdit etmişti. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede "Hazar Ergüçlü
kız arkadaşım, yedi yıldır sevgiliyiz. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ
çifti bizim görüşmemize engel oluyor" demişti.
DİZER'E GELEN KORKUNÇ MESAJ
çifti bir kez daha tehdit etti. Altıntaş, Başak Dizer'in sosyal medya hesabına "Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım" diye mesaj attı. Tatlıtuğ çifti, şahıstan üçüncü kez şikayetçi oldu. Savcılık Altıntaş hakkında üçüncü kez tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.