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Giriş Tarihi: 18.2.2022

Huzur bozan psikopat Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i yine tehdit etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Huzur bozan psikopat Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i yine tehdit etti

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i daha önce de tehdit eden Sinan Altıntaş, hakkında açılan iki dava sürerken yine ünlü çifti hedef aldı: “Başak seni asitle yakacağım, kocana da şarjör boşaltacağım!”

'GÖRÜŞMEMİZİ ENGELLİYORLAR'
KIVANÇ Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin huzuru kalmadı! Sinan Altıntaş isimli kişi, ünlü çifti daha önce iki kez ölümle tehdit etmişti. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede "Hazar Ergüçlü kız arkadaşım, yedi yıldır sevgiliyiz. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çifti bizim görüşmemize engel oluyor" demişti.



DİZER'E GELEN KORKUNÇ MESAJ
çifti bir kez daha tehdit etti. Altıntaş, Başak Dizer'in sosyal medya hesabına "Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım" diye mesaj attı. Tatlıtuğ çifti, şahıstan üçüncü kez şikayetçi oldu. Savcılık Altıntaş hakkında üçüncü kez tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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Huzur bozan psikopat Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i yine tehdit etti
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