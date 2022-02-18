Yalnız Kurt’ta heyecan dorukta! Yalnız Kurt’ta Altay, ok gibi hedefine gidiyor!

YEPYENİ BİR PARALEL YAPI!

Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler.