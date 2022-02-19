Amerika’nın sağlık sistemine bir eleştiri de Pelin Batu’dan geldi: Paranız yoksa ölün!

DOLGU 10 BİN DOLAR

Bir dönem ABD'de yaşayan ünlü haberci Cüneyt Özdemir: "ABD'de doktora gideyim dedim. Dört ay sonraya randevu verdiler ki baya sağlık sigortamız var, ona rağmen. Dişine bir şey olur; 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, dolguya para alıyorlar. Vallahi şaka değil; 60-70 bin liraya.

İnanın pek çok insan dişini yaptırmaktan, sağlık sektöründeki herhangi bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay daha basit" demişti.