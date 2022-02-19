Hırsızlık sahnesinde hüngür hüngür ağladım

Gözde Türker
, atv dizisi 'Kardeşlerim
'de yıldızı parlayan oyunculardan... Dizide canlandırdığı 'Harika' karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu meslek aslında sempatik tavırları ve samimi haliyle dikkat çeken oyuncunun çocukluk hayaliymiş.
Türker, o günlere döndü ve şunları söyledi: "6 yaşında 'Oyuncu olacağım' dedim. O günden sonra da hiç değişmedi. Evde sürekli defile yapardık. Kumaşlardan kıyafet yapardım. Konser verirdik. Herkes "Mimiklerin çok kuvvetli, sen kesin oyuncu olacaksın" derdi. 9 yaşında tiyatro kursuna başladım. Sonra da hiç bırakmadım."
Ekranlarda iyi projelerde yer alan ünlü oyuncunun kariyerinin dönüm noktası 'Kardeşlerim' dizisindeki 'Harika' karakteri oldu. Türker, lükse olan düşkünlüğü ve diğer insanları küçük görmesiyle dikkat çeken bir karakteri izleyiciyle buluşturdu. Hatta dizide okul taksidini ödemek için arkadaşının bilekliğini çaldığı sahneyle oldukça konuşulmuştu.
Güzel oyuncu, bu sahnelerin çekiminde yaşadıkları duygusal anları şöyle anlattı: "Lizge (Cömert) ile bir sahnemiz vardı. Bilekliğini benim çaldığımı öğrendiği... O sahneyi ilk okuduğumda gözlerim dolmuştu. Sonra sete çıktık ve provaya başladık. 5-10 saniye içinde gözlerim doldu ve aşırı duygulandım. Ağlamaya başladım. Yönetmenimizden ve oyuncu arkadaşlarımdan rica ettim; 'Prova yapmadan direkt çeksek olur mu?' diye. Onlar da anlayış gösterdi, sahneyi direkt çektik. İkimiz de ağladık. Lizge'nin sahneyi çektikten sonra 'Ağlayasım yoktu ama neyse' demesi bir anda bizi güldürdü. Güzel bir sahne oldu. O günkü hissim çok yüksekti ve ilginç bir andı."
Türker'in oyunculuktaki başarısının yanı sıra dansçılıkta da oldukça iddialı olduğu ortaya çıktı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Türker, "Profesyonel olarak dans eğitmenliği yaptım. Tango alanında gösteri yaparak dünyayı gezdim. Müzikal okudum, çoğu insan bunu bilmez. Şarkı da söyleyebiliyorum" dedi.
BENİ HER GÖREN 'ANEY DER MİSİN' DİYOR
Her bölüm sonrası sosyal medyadaki yorumları ilgiyle takip ettiğini belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Kötü karakterlere yapılan yorumlar inanılmaz yaratıcı oluyor. Bir sahnede 'anne' diyorum, orada sesim yankı yaptı ve 'aney' diye duyuldu. O akşam sosyal medyada bunun çok konusu geçti. Her gören bana 'Aney der misin?' diyor. Önce bir yorum gördüm, niye böyle yazıyorlar diye şaşırdım, ben böyle bir şey demedim diye düşündüm. Sonra sahneyi izledim, gerçekten 'aney' diye bağırıyorum."