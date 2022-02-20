Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu
Giriş Tarihi: 20.2.2022

Oyuncu Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Oyuncu Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu

Ev sahibi, 1 yıllık kirasını peşin ödeyen güzel oyuncuyu evinden çıkarmak istedi. Mahkemeye başvuran ev sahibi, Pusat’a tahliye davası açtı

41 BİN LİRA ÖDEDİ
MISS Turkey 2014 üçüncü güzeli, oyuncu Aybüke Pusat, zor günler geçiriyor! Ünlü güzel, Beşiktaş'ta oturduğu evin 1 yıllık kirası olan 41 bin TL'yi peşin olarak ödedi. Ancak bir süre sonra ev sahibi Cenk C., Pusat'ın evden çıkmasını istedi. Oyuncu, kirayı peşin ödediği gerekçesiyle evden çıkmayı reddetti.



YÜKSEK KİRA İSTİYOR
CENK C., Pusat ile anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ev sahibi oyuncunun Beşiktaş'taki evinden ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesini talep etti. Pusat, Cenk C.'nin daha yüksek kiraya vermek için kendisini evden çıkarmak SABAH istediğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA