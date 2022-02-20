Oyuncu Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu

41 BİN LİRA ÖDEDİ
MISS Turkey 2014 üçüncü
güzeli, oyuncu Aybüke Pusat, zor günler geçiriyor! Ünlü güzel, Beşiktaş
'ta oturduğu evin 1 yıllık kirası olan 41 bin TL'yi peşin olarak ödedi. Ancak bir süre sonra ev sahibi Cenk C., Pusat'ın evden çıkmasını istedi. Oyuncu, kirayı peşin ödediği gerekçesiyle evden çıkmayı reddetti.
YÜKSEK KİRA İSTİYOR
CENK C., Pusat ile anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. Sulh Hukuk Mahkemesi
'ne başvuran ev sahibi oyuncunun Beşiktaş'taki evinden ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesini talep etti. Pusat, Cenk C.'nin daha yüksek kiraya vermek için kendisini evden çıkarmak SABAH istediğini belirtti.