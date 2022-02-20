Burcu Kıratlı: İlişkide dengeyi kuramadık

Sinan Özedincik
ile Sonat Bahar
'ın sunduğu Biz Bize programının ilk bölümünde 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı oyunun yazaryönetmeni İrfan Kangı
, oyunun oyuncuları Burcu Kıratlı
ile Gürkan Tavukçuoğlu
ve 10 yıl aradan sonra müziğe geri dönen Ozan Orhon
ağırlandı. İkinci bölümde ise yazar-yönetmen Damla Cercisoğlu
, oyuncular İlkyaz Kocatepe
ve Yunus Günçe
'Aşk Kiloyla Tartılmaz' adlı oyunlarını, şarkıcı Doğukan Medetoğlu
da yeni şarkısını anlattı.
OZAN ORHON
10 yıl aradan sonra yeniden döndüm. Kıbrıs
'a yerleşmiştim. Evlendikten sonra İstanbul
'a geri döndüm. 90'lar ruhu tekrar geri geldi. Kızım 20 yaşında hâlâ 90'ları dinliyor. Ondan güç aldım. Dönmeyi, albüm çıkarmayı düşünmüyordum. Kırgınlıklarım da vardı. Bugün buraya geleceğim diye 2 gün uyumadım. Çok heyecanlıyım.
Bahadır Tatlıöz imzası olan yeni şarkım Arı, 90'lar tadında. Klipte de birçok dostum bana eşlik etti. Annem, anneannem, eşimin yanı sıra Tayfun Duygulu
ve Zeynep de eşlik ettiler. Tayfun ile rakiptik ama dostluğumuz bugüne kadar geldi.
Z kuşağının Ozan abisi olmaya çalışıyorum. Onlara bir yol gösteren olmak zorunda. Pop müziğin durumu ortada.
4. evliliğimi yaptım. Hiç düşünmediğim bir anda başıma geldi. İyi ki de gelmiş. 50 yaşımdan sonra hem evliliğimde hem de kariyerimde ikinci baharımı yaşıyorum. Yol gösteren fenerimi buldum. İlk evliliğimi yaptığımda eve 4 çuval mektup geliyordu. Hayranlar, sanatçı evliliğine hazır değildi. Devir değişti.
Harun Kolçak şarkılarını hep söylüyorum. Onu yaşatmaya çalışıyorum.
2005'te kelepçe vardı. Bu mide ameliyatını ilk olanlardanım. Zor dönemler yaşadım. 2 ameliyat oldum. 2013'te bir daha oldum. Mide kelepçesi midemi delmişti, iç kanama yaşadım. Acil ameliyata girdim. Kelepçe çıkarıldı. Şimdi çok sağlıklıyım. Kiloyu dert etmiyorum. Eskiden psikolojim bozulmuştu. Şimdi umursamıyorum.
GÜRKAN TAVUKÇUOĞLU
OYUNCULUĞUN ÇOK GÜZEL BİR MATEMATIĞI VAR
Okumayı çok seviyorum ama okulu bitiremiyorum. Endüstri mühendisliği okurken Bütün Çocuklarım diye bir diziye girdim. Mühendislik sıkıcı gelmeye başladı. Oyunculuk okudum, İnsan Kaynakları ve Sosyoloji okudum. 4'ünü değil ikisini bitirebildim.
Oyunculukta matematik işime yarıyor. Oyunculuğun da çok güzel matematiği var. Tiyatroyu çok seviyorum.
İRFAN KANGI
SAHNEDE ÖPÜŞTÜĞÜM İÇİN LİNÇ EDİLMEK ÇOK KIRICI
Her Aşk Biraz Komiktir adlı, boşanmak üzere olan bir çiftin mahkemede yüzleşmelerini anlatan keyifli eğlenceli bir oyun yaptık. Oyunun Burcu'yla buluşması tamamen tesadüf... Benimle oynayanın genelde böyle boşanma haberleri çıkıyor.
Seviyorsan Git Ayrıl Bence isimli tiyatro oyununda Selen Görgüzel'le öpüşme sahnemiz çok konuşuldu. Arada böyle bir şaka yaptık ama iş nerelere gitti. Seyirci de çok güldü aslında. Kamera olduğunu bilsem 'Öpebilir miyim?' diye sormazdım. İnsanların mutlu giden evliliğini benim üzerimden farklı noktalara getirmesi çok yanlış. Sadece o sahne üzerinden yapılan eleştiriler çok kırıcı oluyor.
BURCU KIRATLI
İKİNCİ KEZ HAYAL KURDUK AMA EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK
7 yıl sonra sahneye çıkmak çok heyecanlıydı. Çok özlemişim. Oyunu her izleyen kendisinden bir şey bulacak.
Provaların üçüncü haftasında ayrılık sürecine girdik. Birbirimize yaşattığımız çirkin, kötü bir şey olmadı.
İkinci defa bir hayal kuruyorsun ve bir noktada götüremiyorsun. Belki çözülemeyecek bir şey yok ama gücün, hevesin kalmıyor. Birbirimizin canını acıtacak bir şey yapmadığımız için daha sakin bir ayrılık süreci geçiriyoruz.
İki sanatçının birlikte olması çok zor. Onun işi olduğunda, benim olmadığında birbirimizi zorladığımız zamanlar oldu. Belki de o dengeleri iyi kuramadık. İlişkilerde bir tarafın olgun olması gerekiyor. Biz hâlâ çocuğuz belki. Bazen sevgi yetmiyor. Evlendikten sonra iş anlamında geri kaldı gibi algılandı ama çok iş geldi, tercih etmedim. Evliliğin kariyerimde beni geri çektiğini, zarar verdiğini düşünmüyorum. Evli olmasaydım da aynı tercihleri yapacaktım. 'Bir daha ünlüyle evlenmem' demiyorum.
DOĞUKAN MEDETOĞLU
MÜZİKAL YAPMAK İSTİYORUM
İstanbul Üniversitesi konservatuvarı mezunuyum. Amerika'da müzikal tiyatro okudum. Şu ana kadar çok teklif gelmedi ama müzikal yapmak istiyorum. Hep daha popüler kişileri seçtiler yıllarca. Sesi yok ama ünlü diye müzikalde yer alanlar yüzünden bizi seçmiyorlardı.
Üniversite biter bitmez single çıkardım. 2015'ten beri birçok şarkı paylaştım. Hakan Altun ve Bengü'nün Sanki adlı şarkısını yaptım. O çok beğenildi.
İLKYAZ KOCATEPE
ŞARKI SÖYLEMEK HOBİM
Ali-Aysun Kocatepe gibi iki müzisyenin kızı olarak müzikle ilgili bir şey yapmam gerektiği algısı vardı ama hep oyunculuk yapmak istedim.
Sinema TV okudum. Lise itibariyle oyunculukla ilgilenmeye başladım. İlk işim 2011'den beri de oyunculuk yapıyorum. En çok istediğim şey sahnede şarkı söylemekti. Bu oyunla bu isteğime kavuştum.
Şarkı söylemeyi hiçbir zaman profesyonel olarak düşünmedim, hobi olarak söylüyorum. 2.5 yıldır yoga eğitmenliği kimliğim de var.
DAMLA CERCİSOĞLU
İŞ BAŞKA AŞK BAŞKA
(Hazım Körmükçü'nün prömiyer sonrası oyunu bırakmasıyla ilgili olarak) Gafil avlandım. Bir gol yedim. Manipüle edilmeye çalışıldım, isyan etmem beklendi ama öyle bir yapım yok. Yazıp yönettiğim oyunumu sahnelemek derdindeydim. Hiçbir şeyin bunun önüne geçmesini istemedim. 'Bu bir kıskançlık kavgası mıydı?' diye soruyorlar. Hiç alakası yok. Bir eşya alıp verme meselesiyle başlayan bir ayrılık yaşadık. İş başka aşk başka. 'Profesyonellik bir yere kadar' açıklamasını yazık buluyorum. Kimsenin özelini oraya taşımaya hakkı yok.
YUNUS GÜNÇE
SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE 5 DAKİKA İP ATLARIM
Ben performans insanıyım, kedimi ifade etmeyi seviyorum. Spor başka bir yerde. Bir idmanım 2.5 saat sürer. Her oyundan önce 5 dakika ip atlarım.
Kandida tespit edildi bende. Yedikçe şişlik yaşıyordum. Spor ve diyet yapıp kilo veremiyordum. Aşırı yorgunluk, yemeklerden sonra bitkinlik yaşıyordum. Sokağa çıkamaz oldum, yaşam standardım bozuldu. O yüzden kandida diyeti yapmaya başladım. 1 ayda 16 kilo verdim.