Sinan Çetin’in vukuatlarıyla ünlü oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu!

Yönetmen Sinan Çetin'in vukuatlarıyla adından söz ettiren oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu! 2011'de barda kavgaya karışan, beş yıl önce de trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan 37 yaşındaki Rüzgar artık durulduğunu ve işleriyle ilgilendiğini söylemişti.