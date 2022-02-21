Sinan Çetin’in vukuatlarıyla ünlü oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu!

Yönetmen Sinan Çetin'in vukuatlarıyla adından söz ettiren oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu! 2011'de barda kavgaya karışan, beş yıl önce de trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan 37 yaşındaki Rüzgar artık durulduğunu ve işleriyle ilgilendiğini söylemişti.
OTELCİ OLDU
Asmalımescit'te alıp otele çevirdiği binasının restorasyonunu bitiren Çetin, geçtiğimiz günlerde oteli hizmete sokmuş. Adının ilk üç harfini koyduğu otelini görenler anlata anlata bitiremiyor. Otelin şehrin en gözdelerinden olacağı konuşuluyor, hadi hayırlısı…