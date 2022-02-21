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Giriş Tarihi: 21.2.2022 08:23 Son Güncelleme: 21.2.2022 08:30

Sinan Çetin'in vukuatlarıyla ünlü oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sinan Çetin’in vukuatlarıyla ünlü oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu!

5 yıl önce bir trafik kazasında polis memurunun ölümüne sebep olduğu için hapis yatan, Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin yeni işi ile ortaya çıktı. Yönetmen Sinan Çetin'in vukuatlarıyla ünlü oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu.

Yönetmen Sinan Çetin'in vukuatlarıyla adından söz ettiren oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu! 2011'de barda kavgaya karışan, beş yıl önce de trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan 37 yaşındaki Rüzgar artık durulduğunu ve işleriyle ilgilendiğini söylemişti.

OTELCİ OLDU

Asmalımescit'te alıp otele çevirdiği binasının restorasyonunu bitiren Çetin, geçtiğimiz günlerde oteli hizmete sokmuş. Adının ilk üç harfini koyduğu otelini görenler anlata anlata bitiremiyor. Otelin şehrin en gözdelerinden olacağı konuşuluyor, hadi hayırlısı…

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Sinan Çetin'in vukuatlarıyla ünlü oğlu Rüzgar Çetin otelci oldu!
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